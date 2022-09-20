Умер актер сериала "Глухарь" Владимир Шинов

Фото: кадр из сериала "След"; режиссер –

Игорь Ромащенко, Владимир Кошеваров, Камиль Закиров; производство – TELEALLIANCE MEDIA HOLDING

В возрасте 54 лет скончался российский актер Владимир Шинов, известный по сериалам "Склифосовский" и "Глухарь", сообщает "Газета.ру".

"Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать", – рассказал его коллега Денис Матросов.

О причинах смерти не сообщается.

Владимир Шинов исполнял роли в таких сериалах, как "Склифосовский", "Мент в законе", "Лесник", "Глухарь", "След" и других.