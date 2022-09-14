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Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет из-за инсульта.

Сунгоркин скончался в Приморье во время экспедиции. Там он собирал материал для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета.

В 1976–1981 годах работал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда" на строительстве Байкало-Амурской магистрали, затем был собственным корреспондентом газеты "Советская Россия" в Приморском крае и Сахалинской области.

С 1985 года он вернулся в газету "Комсомольская правда", где делал карьеру, занимая поэтапно различные должности – от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора.

В декабре 2003 года он вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". Он – заслуженный журналист Российской Федерации.

Сунгоркин награжден орденами "Знак Почета" (1985) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Журналист – лауреат премии Ленинского комсомола (1986), отмечен почетной грамотой президента РФ (2019), обладатель премии "Медиаменеджер России" в номинации "Печатные СМИ" (2003), лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в категории "Легенда российской журналистики" (2021).