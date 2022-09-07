Режиссер фильма "Эммануэль" Жюст Жакен умер в возрасте 82 лет

Фото: кадр из фильма "Эммануэль"; режиссер – Жюст Жакен; производство – Orphеe Productions

Французский кинорежиссер Жюст Жакен, известный по фильму "Эммануэль", скончался на 83-м году жизни, сообщает издание Huffington Post..

Уточняется, что он умер в результате продолжительной болезни.

Жюст Жакен был военным фотокорреспондентом, затем работал фотографом для журналов Elle, Marie Claire и Vogue. В 1974 году снял фильм "Эммануэль", который принес ему мировую известность.