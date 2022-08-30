Умер создатель "Короля Льва" и "Истории игрушек" Ральф Эгглстон

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Режиссер и аниматор Ральф Эгглстон скончался в США на 57-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что художник умер от рака поджелудочной железы в городе Лейк-Чарльз в штате Луизиана.

Ральф Эгглстон родился в 1965 году. С 1992 года работал в анимационной студии Pixar. За годы творческой карьеры Эгглстон поучаствовал в создании таких мультфильмов, как "Алладин", "Король Лев", "Покахонтас", "История игрушек", "Приключения Флика", "Корпорация монстров", "В поисках Немо", "Тачки", "Рататуй", "ВАЛЛ-И", "Вверх" и "Душа", в качестве художника-постановщика.

В 2002 году Эгглстон получил премию "Оскар" за короткометражный мультфильм "О птичках".