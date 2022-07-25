Режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды" Боб Рейфелсон умер на 90-м году жизни

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Американский режиссер Боб Рейфелсон умер на 90-м году жизни. Информация появилась в издании Variety.

Комментарий СМИ дала личный ассистент Рейфелсона. По ее словам, режиссер мирно умер в своем доме в городе Аспен (штат Колорадо) в окружении родных.

Одна из первых картин Рейфелсона роуд-муви "Пять легких пьес" (1970) включена в Национальный реестр фильмов Соединенных Штатов для хранения в Библиотеке конгресса. После съемок в картине актер и друг Рейфелсона Джек Николсон получил известность.

Николсон также исполнил главную роль в неонуаре "Почтальон всегда звонит дважды" (1981). Именно эта картина американского режиссера наиболее известна в России.