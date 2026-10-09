Венгерский футбольный клуб заявил на матч 11 бездомных собак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ztefc

Венгерский футбольный клуб "Залаэгерсег" заявил на матч чемпионата страны с клубом "Ньиредьхаза" 11 бездомных собак. Заявка опубликована в аккаунте клуба в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Каждый пес заявлен под своей кличкой. В клубе пояснили, что таким образом решили привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Матч 9-го тура чемпионата Венгрии состоится в воскресенье, 11 октября. Обе команды выступают в элитном дивизионе страны.

Ранее корова внезапно выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу. Инцидент произошел в начале второго тайма. Животное галопом пронеслось вдоль боковой линии поля.