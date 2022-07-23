В Камеруне похоронили певца Пьера Нарцисса

Фото: телеграм-канал "Москва 24’"

В Камеруне 23 июля прошли похороны Пьера Нарцисса, сообщает ТАСС со ссылкой на экс-супругу певца Валерию Калачеву.

Она рассказала, что на церемонии погребения присутствовали люди из разных стран, мама надела ему белоснежный костюм. Семья Нарцисса решила похоронить его рядом с отцом в камерунской деревне Бонаматеке.

Сама экс-супруга артиста пояснила, что не полетела в Камерун на похороны, поскольку морально устала, а также обижена на родственников.

О смерти певца стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам его бывшей супруги Валерии Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

Телевизионная карьера Нарцисса началась в телешоу "12 злобных зрителей" на канале "MTV Россия". Наибольшую известность он приобрел благодаря участию в проекте "Фабрика звезд – 2", где выступил с композицией "Шоколадный заяц".

