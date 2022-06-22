Названа причина смерти Пьера Нарцисса

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Певцу Пьеру Нарциссу проводили операцию на почках. Однако она оказалась фатальной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

О смерти исполнителя стало известно 22 июня. Он скончался в возрасте 45 лет.

"Спасибо, папа, тебе за все. <...> Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги. Дал фундамент в этой жизни и установки", – написала дочь музыканта Каролина-Кристель Калачева в соцсети.

Она выразила благодарность отцу и подчеркнула, что он всегда будет для нее примером.

Артист родился в Камеруне. Первую музыкальную группу Нарцисс организовал в родной стране в 1990-х годах. Позднее он переехал в Россию к сестре. Здесь исполнитель учился на факультете журналистики Московского университета, выступал в команде КВН РУДН.

Большую популярность Пьеру Нарциссу принес проект "Фабрика звезд – 2". На нем он выступил с композицией "Шоколадный заяц".

