Звезда КВН и "Даешь молодежь" Халил Мусаев умер в возрасте 48 лет

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В Дагестане комедийный актер Халил Мусаев умер на 49-м году жизни, сообщает радио КП.

По предварительным данным, причиной смерти актера стал инфаркт головного мозга. Мусаев попал в больницу на прошлой неделе. За полгода до этого актер уже перенес один инфаркт.

Мусаев родился в Махачкале в мае 1974 года. В 1990-х годах играл в команде КВН "Махачкалинские бродяги". Также он известен по комедийным проектам "Даешь молодежь" и "Горцы от ума".

