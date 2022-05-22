Актриса театра "Ленком" Валентина Дугина скончалась на 86-м году жизни

Фото: lenkom.ru

Старейшая актриса театра "Ленком" Валентина Дугина умерла в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра.

"22 мая после продолжительной болезни ушла из жизни старейшая актриса нашего театра Валентина Николаевна Дугина (1937-2022)", – говорится в сообщении.

В "Ленкоме" актриса работала с 1962 года, играла в спектаклях "Мольер", "Снимается кино", "В день свадьбы", в постановкахЗвезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнона и Авось", "Мудрец" и других.

Уточняется, что роль Берты в спектакле "Поминальная молитва" стала ее последней в театре.

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни.