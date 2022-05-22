Актриса Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни

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Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни, сообщается на сайте Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

"21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО ИППО, жена, друг и помощница Н. Н. Лисового, заместителя Председателя ИППО, Заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссёр советского и российского кинематографа", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в 1961 году актриса окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965 году поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК).

С 1965 по 1992 годы работала актрисой в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова, а в 2011 году стала членом ИППО.

18 апреля стало известно, что народный артист России Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни.