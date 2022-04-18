Умер народный артист РФ Леонид Хейфец

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист России Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он рассказал, что режиссер выписался из больницы на прошлой неделе.

"Мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем, бодром настроении. <...> Вот, к сожалению, грустная новость – Леонида Ефимовича не стало", – приводит слова Заславского ТАСС.

Леонид Хейфец – член Союза театральных деятелей РФ, лауреат государственной премии РСФСР в области театрального искусства, международной премии имени Станиславского, театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Он преподавал в ГИТИСе с 1980 года, являлся профессором кафедры режиссуры драмы. Кроме того, Хейфец руководил художественной мастерской.

