Умерла одна из первых выпускниц школы-студии МХАТ Маргарита Анастасьева

Фото: mxat.ru

Одна из первых выпускниц школы-студии МХАТ, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Анастасьева ушла из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте Московского художественного театра имени Чехова, в котором служила актриса.

"С прискорбием сообщаем: 16 апреля ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Маргарита Викторовна Анастасьева, легендарная обладательница диплома № 1 школы-студии МХАТ, актриса Художественного театра в 1947–1985 годы", – говорится в сообщении.

Анастасьева поступила в школу МХАТ в 1943 году, в год основания образовательного учреждения. Таким образом, на выпуске она получила диплом под первым порядковым номером. В 1947 году она присоединилась к коллективу МХАТ, который в 1987 году разделился на МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова. А последнем и осталась актриса.

Среди наиболее известных ролей артистки – Магда в "Заговоре обреченных", Маша в "Кремлевских курантах", Елена в "Мещанах" и другие.

