Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова

Фото: кадр из фильма "Вызов"; режиссеры – Виктор Рыжков, Надежда Марусалова; производство – Центральное телевидение

Заслуженная артистка России Наталья Назарова скончалась в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино Наталья Назарова. <...> Союз кинематографистов и Гильдия актеров выражают соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. В кино она дебютировала в 1972-м году, окончив Школу-студию при МХАТ. Актриса снялась в фильмах: "Молодая жена", "Старый новый год", "Последний побег", "Мисс миллионерша".

Визитной карточкой артистки стала небольшая роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова".