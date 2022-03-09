Умерла актриса Нина Веселовская

Фото: кадр из сериала "Моя вторая половинка"; режиссер – Теймураз Эсадзе; производство – "Максимус"

Заслуженная артистка РСФСР Нина Веселовская умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

"6 марта 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с артисткой пройдет в ритуальном зале Боткинской больницы в пятницу, 11 марта. Ее начало запланировано на 12:30.

Нина Веселовская родилась в 1932 году. Дебютировала в кино во время учебы в Школе-студии МХАТ в 1957 году, сыграв главную роль в картине "Хождение по мукам". Кроме того, известность актрисе принесли роли в фильмах "Угрюм-река", "Друзья и годы", "На исходе лета", "Шестое июля" и других. В 1984 году Веселовская была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.