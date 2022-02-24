В Москве простились с актером Борисом Невзоровым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с актером Борисом Невзоровым. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида проходила в прощальном зале кладбища. Проводить артиста в последний путь пришли его коллеги и близкие.

Борис Невзоров скончался 18 февраля на 73-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус.

С 2005 года Невзоров служил в Малом театре и был его ведущим актером. Среди наиболее известных его театральных работ – роли Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре", Василия Шуйского в постановке "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский".

В кино артист сыграл в таких картинах, как "Россия молодая", "Маршал революции", "Найти и обезвредить", "Красные колокола", "Сталинград", "Дети солнца".

