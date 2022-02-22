Умер актер сериала "Доктор Кто" Стюарт Беван

Фото: twitter.com/misterphipps

Британский актер и сценарист Стюарт Беван скончался на 74-м году жизни. О смерти сообщила его бывшая гражданская жена Кэти Мэннинг, передает The Sun.

Она отметила, что Беван был любовью всей ее жизни. У пары остались две дочери Корал и Венди.

Стюарт Беван известен по роли профессора биологии в десятом сезоне сериала "Доктор Кто". В этом же сезоне снималась и Кэти Мэннинг, она играла напарницу главного героя. Последний раз Беван снимался в 2009 году, это был фильм Тома Харпера под названием "Книга скаутов для мальчиков".

