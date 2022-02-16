Умер автор музыки к фильму "Танцор диско" Баппи Лахири

Фото: AP Photo/Bikas Das

Индийский композитор и певец Баппи Лахири, заложивший основы стиля диско в Болливуде, скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным местных журналистов, артист умер в клинике города Мумбаи в ночь на среду, 16 февраля.

"Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания. – Прим. ред.) во сне около полуночи", – рассказали в медучреждении.

Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири) родился в 1952 году. С детства он занимался музыкой, а уже в возрасте 17 лет написал первый саундтрек к фильму. На рубеже 1970-х и 1980-х годов выступил автором музыки в стиле диско к популярным болливудским картинам, наибольший успех из которых получили ленты "Танцор диско" (1982), "Танцуй, танцуй" (1987) и "Любовь, любовь, любовь" (1989).