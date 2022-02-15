Умер актер Геннадий Митрофанов

Фото: кадр из фильма "Борис Годунов"; режиссер – Сергей Бондарчук; производство – "Мосфильм"

Заслуженный артист России, актер Геннадий Митрофанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.

Отмечается, что актер умер в результате продолжительной болезни.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году. В два года будущий актер потерял слух вследствие простуды. Он учился в Театральной студии при Всероссийском обществе глухих.

С начала 1960-х годов служил в Театре мимики и жеста. Широкую известность Митрофанову принесли роли в кинолентах "Бегущая по волнам" (1967), "Борис Годунов" (1986) и "Сволочи" (2006).