Умер актер Геннадий Митрофанов

Фото: кадр из фильма "Борис Годунов"; режиссер – Сергей Бондарчук; производство – "Мосфильм"
Заслуженный артист России, актер Геннадий Митрофанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.
Отмечается, что актер умер в результате продолжительной болезни.
Геннадий Митрофанов родился в 1940 году. В два года будущий актер потерял слух вследствие простуды. Он учился в Театральной студии при Всероссийском обществе глухих.
С начала 1960-х годов служил в Театре мимики и жеста. Широкую известность Митрофанову принесли роли в кинолентах "Бегущая по волнам" (1967), "Борис Годунов" (1986) и "Сволочи" (2006).
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