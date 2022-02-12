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Москва 24

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культура

09:31

Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

утратыкультура

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актриса Зинаида Кириенко, исполнившая роль Натальи в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон", скончалась на 89-м году жизни после госпитализации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

"Зинаида ушла из жизни сегодня ночью", – заявил представитель организации.

Он отметил, что место и время прощания с актрисой пока не определены.

10 февраля стало известно, что Кириенко заболела COVID-19. Народная артистка РСФСР была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Зинаида Кириенко родилась в 1933 году. В 1958 году окончила ВГИК, где проходила обучение у Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1961 года играла в труппе Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.

Среди наиболее известных киноролей актрисы – Наталья Мелехова в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон", Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Шолохова, а также колхозница Ефросинья Дерюгина в картине Евгения Матвеева "Любовь земная". В 1977 году получила звание народной артистки РСФСР.

"Золотая рыбка": Зинаида Кириенко

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