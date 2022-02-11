Представитель Зинаиды Кириенко рассказал о состоянии актрисы

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Актриса Зинаида Кириенко, которую накануне госпитализировали с коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ее представитель.

В настоящее время артистка проходит обследование. По словам представителя Кириенко, связаться с актрисой сейчас можно только по телефону, поскольку она находится в коронавирусном отделении больницы.

О том, что Зинаида Кириенко заболела COVID-19, стало известно 10 февраля.

Среди наиболее известных киноролей актрисы – Наталья Мелехова в экранизации романа Шолохова "Тихий Дон", Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Шолохова, а также колхозница Ефросинья Дерюгина в картине Евгения Матвеева "Любовь земная".