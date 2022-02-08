Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Певица Светлана Лобода заболела COVID-19. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Артистка рассказала в социальных сетях, что пройденный тест на коронавирус показал положительный результат.
"Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением..." – написала Лобода.
В связи с болезнью певица была вынуждена перенести концерт в Минске, который должен был состояться 12 февраля, на 4 марта.
Ранее коронавирусом заразился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В настоящее время он находится на самоизоляции. В постпредстве пояснили, что Небензя вернется к очной работе, когда сдаст отрицательный тест.