Актер Борис Щербаков госпитализирован с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусной инфекцией, однако он уже идет на поправку. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

"Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок: или в самолете, или где-то еще подхватил", – сказала она.

Бронзова также добавила, что накануне у ее супруга брали анализ на коронавирус – его результат оказался отрицательным. По ее словам, Щербаков прошел ревакцинацию от COVID-19, поэтому болезнь у него протекала в легкой форме. Она также выразила надежду на то, что в ближайшие дни артиста выпишут.

Щербакова уже ранее госпитализировали с подозрениями на коронавирус. В конце октября прошлого года у него диагностировали пневмонию, однако тест на COVID-19 тогда оказался отрицательным.

