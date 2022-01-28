Иван Охлобыстин заразился коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Иван Охлобыстин во время поздравления соратников партии "Справедливая Россия – Патриоты России – За правду" с юбилеем объединения сообщил о заражении коронавирусом.

"Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг – коронавирус", – приводит его слова ТАСС.

Охлобыстин пожелал коллегам политической силы и здоровья.

Накануне стало известно, что Лолита Милявская заразилась штаммом коронавируса "Омикрон". Она рассказала, что переносит заболевание в легкой форме благодаря прививке.

