Худрук "Современника" Виктор Рыжаков лечится от COVID-19 дома

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

У художественного руководителя московского театра "Современник" Виктора Рыжакова диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Виктор Рыжаков находится на карантине дома и продолжает работать в дистанционном режиме. В начале недели у него был зафиксирован "Омикрон". Болезнь проходит без каких-либо осложнений", – сказали в пресс-службе.

За состоянием Рыжакова следят семейный доктор и врачи из городской больницы. По мнению специалистов, оно не вызывает поводов для беспокойства.

"В скором времени Виктор Анатольевич будет здоров и сможет вернуться к привычному ритму жизни", – отметили в театре.

При этом Рыжаков уже болел COVID-19 в декабре 2020 года. Тогда он перенес болезнь в легкой форме, ограничившись домашним лечением.

Ранее сын Леонида Куравлева рассказал, что состояние госпитализированного с воспалением легких актера улучшается. По его словам, на этой неделе Куравлева должны перевести из реанимации.