Худрук "Современника" Виктор Рыжаков лечится от COVID-19 дома

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
У художественного руководителя московского театра "Современник" Виктора Рыжакова диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.
"Виктор Рыжаков находится на карантине дома и продолжает работать в дистанционном режиме. В начале недели у него был зафиксирован "Омикрон". Болезнь проходит без каких-либо осложнений", – сказали в пресс-службе.
За состоянием Рыжакова следят семейный доктор и врачи из городской больницы. По мнению специалистов, оно не вызывает поводов для беспокойства.
"В скором времени Виктор Анатольевич будет здоров и сможет вернуться к привычному ритму жизни", – отметили в театре.
При этом Рыжаков уже болел COVID-19 в декабре 2020 года. Тогда он перенес болезнь в легкой форме, ограничившись домашним лечением.
Ранее сын Леонида Куравлева рассказал, что состояние госпитализированного с воспалением легких актера улучшается. По его словам, на этой неделе Куравлева должны перевести из реанимации.
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