Сын Куравлева рассказал о состоянии актера

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Состояние актера Леонида Куравлева улучшается, сообщает РИА Новости.

По словам его сына Василия Куравлева, на этой неделе артиста должны перевести из реанимации.

10 января Леонида Куравлева госпитализировали. В больнице уточнили, что артист попал в больницу еще 5 января.

Директор Гильдии актеров Валерия Гущина сообщила, что Куравлев лежит в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие коронавируса у артиста не подтвердилось.

На протяжении нескольких дней состояние актера оценивалось как тяжелое.

