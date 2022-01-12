Актер Куравлев находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких

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Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев находится в Коммунарке с воспалением легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Гильдии актеров Валерия Гущина.

"Ковид не подтвердился на вчерашний день", – подчеркнул он.

В понедельник, 10 января, стало известно, что Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке. Однако в медучреждении уточнили, что артист попал в больницу еще 5 января.

На протяжении нескольких дней состояние актера оценивалось как тяжелое. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

