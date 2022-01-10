Актера Леонида Куравлева госпитализировали с пневмонией

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Советского и российского киноактера, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста.
"Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные", – сказал Василий Куравлев.
Он отметил, что, по словам врачей, есть все основания ожидать выздоровления артиста.
Как уточнили в самой больнице, Куравлева госпитализировали еще 5 января. На протяжении нескольких дней его состояние оценивалось как тяжелое.
Леонид Куравлев родился в 1936 году. В числе наиболее известных его работ роль Жоржа Милославского в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", а также персонаж сантехника Афанасия Борщова в трагикомедии "Афоня".
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