Заболевшая "Омикроном" Лолита рассказала о своем состоянии

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Лолита Милявская заразилась штаммом коронавируса "Омикрон", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Карантин нам всем в помощь. Хорошо, что я привита, проходит в легкой форме, но кашель и голос незвучащий никому радости не доставляет", – рассказала Лолита.
Ранее актриса Мария Миронова рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом.
Она опубликовала отрывок из советского фильма "Трое в лодке, не считая собаки", посчитав, что он хорошо описывает ее состояние.