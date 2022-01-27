Заболевшая "Омикроном" Лолита рассказала о своем состоянии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лолита Милявская заразилась штаммом коронавируса "Омикрон", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Карантин нам всем в помощь. Хорошо, что я привита, проходит в легкой форме, но кашель и голос незвучащий никому радости не доставляет", – рассказала Лолита.

Ранее актриса Мария Миронова рассказала о своем состоянии после заражения коронавирусом.

Она опубликовала отрывок из советского фильма "Трое в лодке, не считая собаки", посчитав, что он хорошо описывает ее состояние.

