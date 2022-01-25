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Культура

25 января, 22:47

Элтон Джон заразился коронавирусом

культура за рубежом

Фото: Matt Crossick/PA/ТАСС

Легендарный британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом. Из-за этого артист вынужден отменить два концерта в Далласе. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

Джон сообщил, что вакцинирован и болеет в легкой форме.

Позже информацию об отмене концертов подтвердили и представители музыканта. Они попросили фанатов сохранить билеты.

"К большому сожалению, даты тура Farewell Yellow Brick Road в Далласе, назначенные на вторник, 25 января, и среду, 26 января, отложены – Элтон недавно получил положительный результат на COVID-19", – говорится в сообщении American Airlines Center, где должны были пройти выступления артиста.

Тур Элтона Джона был отложен почти на два года из-за пандемии коронавируса. Элтон Джон гастролировал с сентября 2018 года по март 2020 года, затем череду выступлений пришлось прервать.

В октябре 2021 года музыкант выпустил новый альбом. В него вошли треки с Дуа Липой, Майли Сайрус, Никки Минаж, Gorillaz и другими артистами. Альбом записан во время изоляции, в разгар пандемии.

Элтон Джон выпустил новый альбом в условиях локдауна

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