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Москва 24

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Культура

11:55

Жена Бориса Щербакова рассказала подробности о его госпитализации

культура эксклюзив

Фото: кадр из фильма "Обменяйтесь кольцами"; режиссер – Юлия Краснова; производство – кинокомпания "Русское"

Жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова в беседе с Москвой 24 рассказала, что актер мог простудиться у себя на даче.

28 октября стало известно, что артиста госпитализировали с пневмонией. Щербаков сдал тест на коронавирус, однако он показал отрицательный результат. В августе актера госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. Тогда Щербаков сам обратился к медикам.

"Пневмония у него. Опять простыл. На следующей неделе уже выйдет, все хорошо у него", – рассказывает Бронзова.

Я думаю, на даче мог простудиться. Он работает в мастерской, там его продувает. Он курит. Открыто окно все время, и он легко одет был. Там его и продуло.
Татьяна Бронзова
супруга Бориса Щербакова

По словам супруги актера, у Щербакова есть прививка от коронавирусной инфекции.

В конце октября народный артист России Сергей Безруков сообщил в своем Instagram, что заразился коронавирусом. Он отметил, что легко переносит болезнь. Позднее актера выписали из больницы.

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