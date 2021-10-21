Директор Александра Серова рассказал о его состоянии

Фото:ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Концертный директор певца Александра Серова Александр Федорков в беседе с Москвой 24 рассказал об улучшении самочувствия артиста.
9 октября 67-летнего певца экстренно госпитализировали с коронавирусом. СМИ сообщали, что его доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких. 21 октября стало известно, что Александра Серова выписывают из больницы.
По словам представителя артиста, сейчас в состоянии Серова наблюдается положительная динамика.
"Он сейчас уже в обычной палате. Я с ним разговаривал по телефону, у него голос, конечно, слабый, но улучшения есть. Болезнь остановили, естественно, идет улучшение. Уменьшился ли процент поражения легких, будет ясно, когда он выпишется, когда последнее КТ сделают. Там же нельзя каждую неделю проверять, все-таки это опасная процедура", – говорит Федорков.
Ранее актер Сергей Безруков сообщил в своем Instagram, что заразился коронавирусом. Артист считает, что на иммунитете сказались нагрузки. Спектакли с его участием будут перенесены на другие даты. Безруков рассказал, что переносит болезнь легко и у него "все под контролем".
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