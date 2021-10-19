Владимира Урина госпитализировали из-за проблем с сердцем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован из-за проблем с сердцем, рассказала РИА Новости пресс-атташе учреждения Катерина Новикова.

"Театр подтверждает, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин был действительно доставлен в одну из столичных клиник с подозрением на сердечную недостаточность. Была проведена операция", – сказала Новикова.

Она также уточнила, что на данный момент Урин продолжает лечение в стационаре.

26 сентября заслуженную артистку РФ и телеведущую Ларису Гузееву на скорой помощи доставили в ГКБ № 40 в Коммунарке. Спустя несколько дней она сообщила, что болеет COVID-19 и попросила не звонить ни ей, ни родственникам.

