Ларису Гузееву экстренно госпитализировали – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву на скорой помощи доставили в ГКБ № 40 в Коммунарке. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как уточняется, актрису госпитализировали 26 сентября.

В материале говорится, что тесты на коронавирус у телеведущей отрицательные. Диагноз, с которым телеведущая попала в больницу, неизвестен. Возможной причиной госпитализации называется стресс.

По данным источника издания, Гузеева находится в палате, ее состояние врачи оценивают как стабильное. В больнице ей дают успокоительные средства.

Ранее певец и композитор Александр Градский прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он назвал сообщения СМИ чушью.