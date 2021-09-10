Градский прокомментировал информацию о своей госпитализации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Певец и композитор Александр Градский прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Об этом пишет "Пятый канал".
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Градский попал в больницу с 70% поражением легких из-за коронавируса. Уточнялось, что певец остается под наблюдением врачей в одной из частных столичных клиник.
Согласно другим сообщениям, Градский уже выздоравливает после лечения. Издания писали, что артиста якобы выпишут из больницы через неделю.
В своем комментарии сам Градский назвал данные сообщения СМИ "чушью".
Ранее стало известно об экстренной госпитализации актрисы Анастасии Макеевой. Об этом сообщал ее супруг Роман Мальков.
Мужчина утверждал, что артистку доставила в больницу машина скорой помощи, она находится под капельницей.
Позднее Макеева рассказала о своем состоянии после госпитализации. По ее словам, находясь в больнице, она много думает о нынешнем этапе своей жизни.
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