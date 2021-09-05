Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Анастасия Макеева, известная по ролям в мюзиклах "Mamma Mia!" и "Chicago", была экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщил ее супруг Роман Мальков в своем Instagram.

Он рассказал, что артистку доставила в больницу машина скорой помощи, в настоящее время она находится под капельницей.

"Что дальше, неизвестно. Только молиться за нее. Настя уже была в коме и ее чудом спасли", – написал Мальков.

О причинах госпитализации Макеевой он сообщать не стал.

Ранее сообщалось, что певица МакSим (Марина Абросимова) впервые появилась на публике после больницы. Она отвела дочь в школу 1 сентября. Снимки с торжественного мероприятия появились в ее официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".