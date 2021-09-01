МакSим впервые появилась на публике после больницы

Фото: vk.com/maksimsinger
Певица МакSим (Марина Абросимова) отвела дочь в школу. Снимки с торжественного мероприятия появились в ее официальной группе в социальной сети "ВКонтакте". На них певица в окружении людей находится возле входа в школу.
"В первый день осени свою младшую дочь Марию проводила в школу и наша МакSим. Маша пошла в городскую школу, в совете которой состоит заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, мастер спорта международного класса Татьяна Анатольевна Тарасова. Также в его составе (находится. – Прим. ред.) известная актриса Юлия Пересильд <...> и многие другие", – говорится в сообщении.
МакSим выписали из больницы 13 августа. Представитель певицы уточнила, что она продолжит восстановление после болезни дома.
Артистка была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.
3 августа представитель MaкSим рассказала, что певицу окончательно вывели из медикаментозного сна. Ей удалось связаться с певицей по видеосвязи. Тогда МакSим подтвердила, что чувствует себя лучше и передала привет всем, кто за нее переживал.
Представители МакSим рассказали, как идет восстановление певицы после тяжелой болезни
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