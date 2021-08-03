Пришедшая в сознание певица МакSим передала привет поклонникам

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Марина Абросимова, более известная как MaкSим, находится в сознании и передает привет всем, кто за нее переживал, заявила ее представитель Маргарита Соколова. Об этом сообщает РИА Новости.
Она рассказала, что ей удалось поговорить с артисткой по видеосвязи.
"Марина передает всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", – отметила Соколова.
Представитель артистки подтвердила, что МакSим чувствует себя уже гораздо лучше – ее правое легкое, получившее сильное поражение, постепенно восстанавливается. По словам Соколовой, певица находится в позитивном и боевом состоянии духа.
"Сейчас нужно просто время. Спокойствие и время. Человек идет на поправку", – заявила она.
Ранее представитель артистки рассказала, что MaкSим окончательно вывели из медикаментозного сна.
15 июня стало известно, что MaкSим госпитализирована с 40-процентным поражением легких. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.
Позднее появилась информация, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы. Они периодически возвращали певицу в сознание.
Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
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