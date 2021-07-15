Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного коронавируса

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенного заболевания коронавирусом. Об этом она сама сообщила в аккаунте в Facebook.

"Я дома <...> после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы", – сообщила Догилева.

Актриса выразила слова благодарности врачам, медсестрам и санитаркам, которые занимались ее лечением.

"Они меня лечили, заботились обо мне, вот выписали", – написала Догилева.

Она попросила поклонников беречь здоровье, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности.

"Берегите себя, не болейте!" – подытожила актриса.

Ранее сообщалось, что Догилева была госпитализирована с пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. При этом актриса отмечала, что чувствует себя нормально.