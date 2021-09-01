Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Бурдин вышел из комы

Фото: vk.com/club953724/Владимир Бурдин

Один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин пришел в сознание после комы, однако его состояние продолжает оставаться тяжелым. Об этом сообщается на странице артиста "ВКонтакте".

"Ночью состояние Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Очень сильное поражение легких. Состояние до сих пор тяжелое, организм борется, прогнозов пока врачи дать не могут", – написал в соцсети брат артиста Тимофей Бурдин.

27 августа на странице артиста "ВКонтакте" сообщалось, что он впал в кому. Легкие музыканта были поражены на 80 процентов. Брат артиста Тимофей тогда рассказал, что состояние Владимира было крайне тяжелым, он находился подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт. Его песни исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы" и "Группа альтернативного попса".

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