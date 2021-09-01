Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" Бурдин вышел из комы

Фото: vk.com/club953724/Владимир Бурдин
Один из основателей "Смысловых галлюцинаций" Владимир Бурдин пришел в сознание после комы, однако его состояние продолжает оставаться тяжелым. Об этом сообщается на странице артиста "ВКонтакте".
"Ночью состояние Владимира ухудшилось, но врачи смогли его стабилизировать. Сейчас он уже в сознании, реагирует, до сих пор на ИВЛ. Очень сильное поражение легких. Состояние до сих пор тяжелое, организм борется, прогнозов пока врачи дать не могут", – написал в соцсети брат артиста Тимофей Бурдин.
27 августа на странице артиста "ВКонтакте" сообщалось, что он впал в кому. Легкие музыканта были поражены на 80 процентов. Брат артиста Тимофей тогда рассказал, что состояние Владимира было крайне тяжелым, он находился подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.
Владимир Бурдин – российский музыкант и поэт. Его песни исполняли группы "Пилот", "Смысловые галлюцинации", "Панки по пьянке", "Близкие покойного", "Ковчег", "Синтаксис", "Неправильные пчелы" и "Группа альтернативного попса".
Ранее сообщалось, что новая супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис, госпитализированная в больницу с коронавирусной инфекцией, находится в тяжелом состоянии.
Один из основателей рок-группы "Смысловые галлюцинации" впал в кому
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: