Актриса Макеева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что сейчас у нее непростой период и что после госпитализации из-за нервного срыва она много думает о своей жизни. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам актрисы, в настоящее время одни знакомые ее всячески поддерживают, другие – участвуют в посвященных ей скандальных телепередачах.

"Кто-то ночует третью ночь в машине под окнами больницы, а кто-то общается с теми, кто загнал меня сюда своей травлей. Вот так разнообразен мир. Когда бегаешь с работы на работу, не все умеешь увидеть, зато когда лежишь под капельницами четвертые сутки, есть время подумать", – сказала она.

Нынешний этап своей жизни Макеева назвала "обновлением".

5 сентября супруг актрисы Роман Мальков в своем Instagram сообщил о ее экстренной госпитализации. В больницу ее положили под капельницу. Причину госпитализации мужчина уточнять не стал, однако напомнил, что ранее Макеева впадала в кому.

