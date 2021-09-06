Танцора Папунаишвили экстренно госпитализировали в Москве

Фото: instagram.com/e_papunaishvili

Танцор Евгений Папунаишвили опубликовал фото из больницы и рассказал, что его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Утром кофе, душ, наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине. Понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы", – отметил артист.

Папунаишвили заявил, что в горизонтальном положении провел два дня. Специалисты провели необходимые обследования в клинике.

"Вчера, слава Богу, первый раз удалось встать и немного пройтись, пока как улитка. Берегите себя", – призвал он.

Ранее сообщалось, что актриса Анастасия Макеева, известная по ролям в мюзиклах Mamma Mia! и Chicago, была экстренно госпитализирована в Москве. Артистку доставила в больницу машина скорой помощи, в настоящее время она находится под капельницей.