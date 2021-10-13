Дочь Александра Серова рассказала о его состоянии после госпитализации

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Дочь народного артиста России Александра Серова Мишель рассказала о его состоянии после госпитализации с коронавирусом.
По ее словам, Серов проходит интенсивное лечение.
"Он в надежных руках, под бдительным контролем. Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" – написала дочь артиста в Instagram.
Также она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.
Ранее Серова, заразившегося COVID-19, экстренно госпитализировали. 67-летнего певца доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких.
По словам друзей, Серов ранее уже проходил лечение в госпитале, расположенном недалеко от его загородного дома. Однако его состояние ухудшилось.
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