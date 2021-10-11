Концертный директор опроверг информацию о госпитализации Леонтьева

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

О самочувствии певца Валерия Леонтьева рассказал его концертный директор Борис Чигирев. Об этом сообщает RT.

"Дома сидит, ничего нет, все в порядке, живой, здоровый", – рассказал Чигирев.

До этого некоторые СМИ писали, что Валерий Леонтьев госпитализирован с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что заразившегося коронавирусной инфекцией актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). У него на 85% поражено правое легкое и на 75% – левое.

