В Москве выявлено 5 002 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице за последние сутки выявили 5 002 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 1 084 человека, на ИВЛ находятся 515 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 2 284 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 514 140", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Тест могут сделать бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.