Актера Сергея Безрукова выписали из больницы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Народный артист России Сергей Безруков вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

"Все хорошо, дорогие мои. Выписали. Спасибо врачам", – написал актер.

Ранее в октябре стало известно, что Безруков заразился коронавирусом. Артист отметил, что болеет в легкой форме и заявил, что пользуется свободным временем для отдыха и чтения.

Накануне, 24 ноября, о положительном тесте на коронавирус сообщил британский музыкант Эд Ширан. Исполнитель подтвердил, что соблюдает требования властей и будет находиться на самоизоляции.

