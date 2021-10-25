Представитель Александра Серова рассказал о его состоянии

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Состояние госпитализированного с коронавирусом народного артиста России Александра Серова улучшается, рассказал его PR-агент. Об этом сообщает РИА Новости.

"С Серовым все хорошо, он идет на поправку", – сказал представитель артиста.

Ранее дочь Серова сообщила, что певец проходит интенсивное лечение и находится под контролем специалистов.Также она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.

9 октября стало известно, что Александр Серов был экстренно госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что 67-летнего певца доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких.

По словам друзей артиста, Серов находился на лечении в госпитале недалеко от его загородного дома.