Директор Сергея Безрукова рассказала о его самочувствии

Фото: facebook.com/sergey.bezrukov.real

Заболевший коронавирусной инфекцией актер и режиссер Сергей Безруков чувствует себя хорошо, пока что он остается в больнице, сообщила "Звезде" директор артиста Ирина Савилова.

"У него все нормально. Я не ездила в больницу. У него все хорошо. Какую-то терапию врачи, наверное, делают", – рассказала Савилова.

О том, что российский актер Сергей Безруков заразился коронавирусом стало известно в среду, 20 октября. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Артист считает, что на иммунитете сказались нагрузки.

Он также добавил, что спектакли будут перенесены на другие даты.