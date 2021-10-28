Актера Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией, рассказала ТАСС супруга артиста Татьяна Бронзова.

"Да (госпитализировали. – Прим. ред.), но ничего страшного. Пневмония", – сообщила Бронзова.

Она уточнила, что Щербаков сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, и уже проходит лечение от пневмонии.

Борис Щербаков наиболее известен по фильмам "Шаг навстречу", "Долгие версты войны", "С любимыми не расставайтесь" и ряду других картин.

Ранее из больницы выписали Народного артиста России Сергея Безрукова. У актера диагностировали коронавирус в легкой форме.