Постпред РФ при ООН Небензя заразился коронавирусом

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал тест на COVID-19 и в настоящее время находится на самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", – сказали в постпредстве.

Там отметили, что сотрудники российской дипмиссии при ООН регулярно проходят тестирование на коронавирус. Особенно пристальное внимание уделяется состоянию дипломатов, участвующих в очных заседаниях в штаб-квартире организации, уточнили в представительстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился коронавирусом. У них с женой выявили "Омикрон"-штамм. 6 февраля стало известно, что COVID-19 заболел и министр обороны страны, сопровождавший главу государства в поездке на Украину.