Постпред РФ при ООН Небензя заразился коронавирусом

Фото: ТАСС/Zuma
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал тест на COVID-19 и в настоящее время находится на самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", – сказали в постпредстве.
Там отметили, что сотрудники российской дипмиссии при ООН регулярно проходят тестирование на коронавирус. Особенно пристальное внимание уделяется состоянию дипломатов, участвующих в очных заседаниях в штаб-квартире организации, уточнили в представительстве.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что заразился коронавирусом. У них с женой выявили "Омикрон"-штамм. 6 февраля стало известно, что COVID-19 заболел и министр обороны страны, сопровождавший главу государства в поездке на Украину.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: